В восточной Сибири 3 природных зон а на Восточной Европейской равнины 8 природных ??он. Почему?
География
В восточной Сибири 3 природных зон а на Восточной Европейской равнины 8 природных ??он. Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это можно объяснить географическим расположением равнин
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