Сколькопряумоугольныхплитоксо сторанами 1дм и 1см надо взять чтобы ими заполнить фрагментстены прямоугольной формы,площадь которого 30кв.см.

Математика

Сколькопряумоугольныхплитоксо сторанами 1дм и 1см надо взять чтобы ими заполнить фрагментстены прямоугольной формы,площадь которого 30кв.см.

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