Сколькопряумоугольныхплитоксо сторанами 1дм и 1см надо взять чтобы ими заполнить фрагментстены прямоугольной формы,площадь которого 30кв.см.
Математика
Сколькопряумоугольныхплитоксо сторанами 1дм и 1см надо взять чтобы ими заполнить фрагментстены прямоугольной формы,площадь которого 30кв.см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10см длина плитки 10см, ширина 1 см 10 *1 = 10(см²) - площадь одной плитки 30 : 10=3(шт) -плитки Ответ : надо взять 3 плитки
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