Прочитайте вставьте пропущенные буквы сравните по смыслу китайскую и русскую пословицу объясните как вы их поняли укажите над глаголами спряжение:1.У себя на го_ве верблюда не замет_т на другом иголку увид_т ,2. В в_ужом глазу ...
Русский язык
Прочитайте вставьте пропущенные буквы сравните по смыслу китайскую и русскую пословицу объясните как вы их поняли укажите над глаголами спряжение:1.У себя на го_ве верблюда не замет_т на другом иголку увид_т ,2. В в_ужом глазу с_ломинку увид_ят ,а у себя брёвна не замеча_т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увидят. В в чужом глазу соломинку увидят, а у себя бревна не замечают.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Как известно человеческая кровь красного цвета, тогда почему аристократов называют "голубой кровью".
Русский язык
22 марта отмечается Всемирный день воды. В нашей стране он проходит под девизом «Вода – это жизнь!». Каков смысл этого девиза?
Литература