Прочитайте вставьте пропущенные буквы сравните по смыслу китайскую и русскую пословицу объясните как вы их поняли укажите над глаголами спряжение:1.У себя на го_ве верблюда не замет_т на другом иголку увид_т ,2. В в_ужом глазу ...

Русский язык
Прочитайте вставьте пропущенные буквы сравните по смыслу китайскую и русскую пословицу объясните как вы их поняли укажите над глаголами спряжение:1.У себя на го_ве верблюда не замет_т на другом иголку увид_т ,2. В в_ужом глазу с_ломинку увид_ят ,а у себя брёвна не замеча_т
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увидят. В в чужом глазу соломинку увидят, а у себя бревна не замечают.
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