Как известно человеческая кровь красного цвета тогда почему аристократов называ??т голубой кровью
История
Как известно человеческая кровь красного цвета тогда почему аристократов называ??т голубой кровью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аристократы, как говорится в мифе про это выражение, отличались от простых людей изысканной худобой. у худых людей под кодей вены, а вены голубого цвета. вот отсюда их и стали называть "людьми голубых кровей"
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