Каких видов бывают облака
География
Каких видов бывают облака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перистые (сокращенно - П), перисто-кучевые (Пк), перисто-слоистые (Пс), высококучевые (Вк), высокослоистые (Вс), слоисто-кучевые (Ск), слоистые (С), слоисто-дождевые (Сд), кучевые (К), кучево-дождевые (Кд).
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