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5 класс N 1834 a) ( 5124 -4267)* 23- 5200: 325
Алгебра
5 класс N 1834 a) ( 5124 -4267)* 23- 5200: 325
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5200/325=16 2)(5124-4267)*23=857*23=19711 3)19711-16=19695
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