Разложите на множители многочлены: а)4с^2-1= б)а^3-9а= в)K^3+K^2=
Алгебра
Разложите на множители многочлены: а)4с^2-1= б)а^3-9а= в)K^3+K^2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (2c - 1)(2c + 1) б) a(a^2 - 9) = a(a - 3)(a + 3) в) k^2( k + 1)
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