Фигура состоит из 6-и одинаковых квадратов. Площадь одного квадрата 1см2. Значит пл??щадь всей фигуры равна 6 см2. Подумай! Как проверить, что данная фигура состоит из равных квадратов?

Математика

Фигура состоит из 6-и одинаковых квадратов. Площадь одного квадрата 1см2. Значит пл??щадь всей фигуры равна 6 см2. Подумай! Как проверить, что данная фигура состоит из равных квадратов?

Автор: Гость