Фигура состоит из 6-и одинаковых квадратов. Площадь одного квадрата 1см2. Значит пл??щадь всей фигуры равна 6 см2. Подумай! Как проверить, что данная фигура состоит из равных квадратов?

Математика
Фигура состоит из 6-и одинаковых квадратов. Площадь одного квадрата 1см2. Значит пл??щадь всей фигуры равна 6 см2. Подумай! Как проверить, что данная фигура состоит из равных квадратов?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6см2 поделить на число одинаковых квадратов
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