Какими инструментальными тембрами ты наделил бы различные звуки природы?
Музыка
Какими инструментальными тембрами ты наделил бы различные звуки природы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извержение вулкана - Литавры Ветер - флейта Дождь - тремоло у скрипок Рассвет - колокольчики и челеста Кряканье уток - гобой Призыв слона - тромбон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Окружающий мир
Литература
Математика
Как записать дано к задаче:Фотоальбом стоит 60 руб,рамка дляф ото на 10 руб, дешевле,?? конверт в 10 раз дешевле ,чем альбом.Сколько стоит рамка,?С...