Какими инструментальными тембрами ты наделил бы различные звуки природы?

Музыка
Какими инструментальными тембрами ты наделил бы различные звуки природы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извержение вулкана - Литавры Ветер - флейта Дождь - тремоло у скрипок Рассвет - колокольчики и челеста Кряканье уток - гобой Призыв слона - тромбон 
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