Номер 1) Два числа относятся как 4:1. Найдите эти числа,если: а) их сумма равна 40; б) ??х разность равна 12. Номер 2) Для приготовления освежающего напитка смешали газированную воду и фруктовый сироп а отношении 9:1 (по объ...

Математика

Номер 1) Два числа относятся как 4:1. Найдите эти числа,если: а) их сумма равна 40; б) ??х разность равна 12. Номер 2) Для приготовления освежающего напитка смешали газированную воду и фруктовый сироп а отношении 9:1 (по объёму). Определите объём каждого компонента в 3 литрах напитка. Напишите пжл)

Автор: Гость