Номер 1) Два числа относятся как 4:1. Найдите эти числа,если: а) их сумма равна 40; б) ??х разность равна 12. Номер 2) Для приготовления освежающего напитка смешали газированную воду и фруктовый сироп а отношении 9:1 (по объ...
Математика
Номер 1) Два числа относятся как 4:1. Найдите эти числа,если: а) их сумма равна 40; б) ??х разность равна 12. Номер 2) Для приготовления освежающего напитка смешали газированную воду и фруктовый сироп а отношении 9:1 (по объёму). Определите объём каждого компонента в 3 литрах напитка. Напишите пжл)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. а) 4+1=5 40/5=8 8*4=32 8*1=8 Ответ: 8; 32. б) 4-1=3 12/3=4 4*4+16 4*1=4 Ответ: 4;16. №2. 9+1=10 3/10=0,3 сиропа 9*0,3=2,7 воды
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