Почему вместо формулы A=qU часто используют формулу A=IUt ?
Физика
Почему вместо формулы A=qU часто используют формулу A=IUt ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что часто известна сила тока I, а не заряд q. Если сила тока постоянна (I=const), то q=I*t. Но при переменной силе тока I=I(t) q≠I*t, и нужно использовать формулу q=∫I(t)*dt
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