К какой системе органов человека подходит по смыслу пословится "кто дольше жуёт т??т дольше живёт"
Окружающий мир
К какой системе органов человека подходит по смыслу пословится "кто дольше жуёт т??т дольше живёт"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко рту! Относится эта пословитса!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
1) Найти радиус окружности, если её длина 6,28 см. Число пи округлите до сотых. 2) Определите диаметр окружности, если ее длина 44м. число пи счи...
Окружающий мир