К какой системе органов человека подходит по смыслу пословится "кто дольше жуёт т??т дольше живёт"

Окружающий мир
К какой системе органов человека подходит по смыслу пословится "кто дольше жуёт т??т дольше живёт"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко рту! Относится эта пословитса!!!
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