На столе лежат пятиугольники и шестиугольники всего у них 59 вершин сколько пятиугольников на столе
Математика
На столе лежат пятиугольники и шестиугольники всего у них 59 вершин сколько пятиугольников на столе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
59-24=35 ближайшее кратное число 5(24 кратно 6 углам)35/5=7 пятиугольников24/6=4 шестиугольника
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