Выбери правидьное определения почвы 1 Верхний слой земли . 2 Верхний слой земли, гд?? есть песок и глина. 3 Верхний слой земли, где воздух и вода. 4 Верхний плодородный слой земли.

Окружающий мир

Выбери правидьное определения почвы 1 Верхний слой земли . 2 Верхний слой земли, гд?? есть песок и глина. 3 Верхний слой земли, где воздух и вода. 4 Верхний плодородный слой земли.

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