Який зв'язок між хемосинтезом та фотосинтезом.Поясніть
Биология
Який зв'язок між хемосинтезом та фотосинтезом.Поясніть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Під час фотосинтезу живий організм поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень, при чому у живого організму обов'язково повинні бути хлоропласти. Під час дихання живий організм поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. Для процесу фотосинтезу обов'язково потрібне сонячне світло, а дихання може відбуватися і в темряві.
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