Сделайте пожалуйста весь 7 номер

Математика
Сделайте пожалуйста весь 7 номер
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Гость:
Посмотри в интернете: Название сборника, "Кто его создал"
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