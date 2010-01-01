Как в разные эпохи понимали, что такое справедливый суд? Как бы вы охарактеризов??ли справедливый суд в современном государстве?
Обществознание
Как в разные эпохи понимали, что такое справедливый суд? Как бы вы охарактеризов??ли справедливый суд в современном государстве?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В разные эпохи люди понимали справедливый суд относительно формы правления в государстве, допустим: 1) если формой правления является монархия - люди считали, что монарх выносит самое справедливое решение. На данный момент справедливый суд - это суд, который выносит свое решение, взвешивая все сказанные во время судебного заседания доводы, в полной мере рассматривая предоставленные доказательства, без заведомой заинтересованности в вынесении определенного решения.
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