Как в разные эпохи понимали, что такое справедливый суд? Как бы вы охарактеризов??ли справедливый суд в современном государстве?

Обществознание
Как в разные эпохи понимали, что такое справедливый суд? Как бы вы охарактеризов??ли справедливый суд в современном государстве?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В разные эпохи люди понимали справедливый суд относительно формы правления в государстве, допустим: 1) если формой правления является монархия - люди считали, что монарх выносит самое справедливое решение. На данный момент справедливый суд - это суд, который выносит свое решение, взвешивая все сказанные во время судебного заседания доводы, в полной мере рассматривая предоставленные доказательства, без заведомой заинтересованности в вынесении определенного решения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ ПЛИИИИЗЗЗ!!!!!!!!!!!!! ОТВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
Ответить
Русский язык
напиши соченение, используй приведённые опорные словосочетания:Скалистый,пустынный берег,парусный корабль, белоснежная стая лебедей, холодные волны...
Ответить
Биология
Если у растения параллельное или дуговое жилкование листьев, то у этого растения, скорее всего: Выберите один ответ:1 Мочковатая корневая система 2...
Ответить
География
Геогравія що таке заповідники
Ответить
История
Этот дворец построенный при Алексее Михайловиче был разобран в 18 веке а затем вос??тановлен в 2010 году
Ответить