Помогите пж с #227 очень надо взаранее спасибо♡

Математика
Помогите пж с #227 очень надо взаранее спасибо♡
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Гость:
Мдаа... [email protected] а где хотяб фотка
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