Фонетический разбор: (Отлет,Развеваться,Властный,Стоять)

Гость: Гость:

Отлет[отл`о(ударение)т]- 2 сл о-[о]- гл,безударн т-[т]-согл,глух,тв л-[л`]-согл,зв,мягк ё-[о(ударение)]-гл,ударн т-[т]-согл,глух,тв. 5 б,5 зв развеваться[розв`ива(ударение)ца]-4 сл р-[р]-согл,зв,тв а-[о]-гл,безударн з-[з]-согл,зв,тв в-[в`]-согл,зв,мягк е-[и]-гл,безударн в-[в]-согл,зв,тв а-[а(ударение)]-гл,ударн т - [ц]-согл,глух,тв ь-[-] с - [ц]-согл,глух,тв я-[а]-гл,безударн 11б,9зв властный - [вла(ударение)сный`] 2 сл в-[в]-согл,зв,тв л-[л]-согл,зв,тв а-[а(ударение)]-гл,ударн c-[с]-согл,глух,тв т-[-] н-[н]-согл,зв,тв ы-[ы]-гл,безударн й-[й`]-согл,зв,мягк 8 б 7 зв стоять[стай`а(ударение)т`] 2 сл с-[с]-согл,глух,тв т-[т]-согл,глух,тв о-[а]-гл,безударн я-[й`]-согл,зв,мягк -[а(ударение)] - гл,ударн т-[т`]-согл,глух,мягк ь-[-] 6 б 6 зв