В арифметической прогрессии а4+а15=620. Найти S18
Математика
В арифметической прогрессии а4+а15=620. Найти S18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A1+3d+a1+14d=620, 2a1+17d=620 S18=(a1+a18)18/2=(a1+a1+17d)*9=(2a1+17d)*9=620*9=5580
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