(-4 ,5)*5 1/3+(-5,5) *5 1/3. Помогите решить !!!
Математика
(-4 ,5)*5 1/3+(-5,5) *5 1/3. Помогите решить !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-4 ,5)*17+(-5,5) *17=17*(-4,5-5,5)=17*(-10)=-170
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