Придумай и запиши два предложения 1 с именем существительным лёгкие, а другое- с именем прилагательным лёгкие

Русский язык

Придумай и запиши два предложения 1 с именем существительным лёгкие, а другое- с именем прилагательным лёгкие

Автор: Гость