Придумай и запиши два предложения 1 с именем существительным лёгкие, а другое- с именем прилагательным лёгкие

Русский язык
Придумай и запиши два предложения 1 с именем существительным лёгкие, а другое- с именем прилагательным лёгкие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное: Орган, при помощи которого мы дышим, называется лёгкие. Прилагательное: Задания в контрольной работе были очень лёгкие.
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