Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите уравнение: х^3+9х^2+20х+12=0
Алгебра
Решите уравнение: х^3+9х^2+20х+12=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х1=-1 х2=-6 х3=-2 выбирай ответ 4 и ставь спасибо :-)
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Английский язык
Рассказ об одном чуде света
Ответить
Математика
Помогите решить задание с корнями
Ответить
История
Напишите вопросы по истории мира с ответами за 6 класс зарание спасибо
Ответить
Қазақ тiлi
Создери бирингай дауыстыдан 1-2 шумак олен
Ответить
Математика
На одну рослину злакових культур під час сівби потрібно 25см в квадраті грунту.Скі??ьки рослин розмістяться на площі 1 дм в квадраті
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск