Решите уравнение: (х-5)(х+5)=0
Алгебра
Решите уравнение: (х-5)(х+5)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х первый = 5; х второй = -5
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