Решите уравнение корень из 7-2х=х-2 пожалуста помогите
Математика
Решите уравнение корень из 7-2х=х-2 пожалуста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√(7-2x))²=(x-2)² 7-2x=x²-4x+4 -x²+4x-4=0 x=-b/2a x=-4/-2 x=2 при условии что х>=3.5
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