Решите уравнение раскладывая на множители его левую часть9x^3-4x=0
Алгебра
Решите уравнение раскладывая на множители его левую часть9x^3-4x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! х²+25х²=0 26х²=0 х=0 в первом ответ х₁=0 х₂=2/3 х₃=-2/3 в приложении все написано
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