Приведите подробные члены в вырожения 5 n-3+n+6
Алгебра
Приведите подробные члены в вырожения 5 n-3+n+6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5n-3+n+6=6n+3, больше незнаю что делать
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