Сколько звуков и букв в слове вода друг зарядка виноград поздний выдра

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Сколько звуков и букв в слове вода друг зарядка виноград поздний выдра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода- 4 буквы, 4 звука, друг-4 буквы, 4 звука, зарядка- 7 букв,9 звуков, виноград-8 букв , 8 звуков , поздний- 7 букв , 6 звуков , выдра-5 букв , 5 звуков 
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