Валентность серы 2,4,6 в чем разница?

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2H+S=H2S (валентность серы 2) В основном (не возбужденном) состоянии сера Двухвалентна. 2O+S=SO2 (валентность серы 4) 3O+S=SO3 (валентность серы 6) Сера располагает свои 16 электронов на 1-м, 2-м и 3-м уровнях 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 Для валентности интересен последний уровень ...3s2 3p4