Морфологический разбор слов таинственно и слушая

Гость: Гость:

Морфологический: имя прилагательное, начальная форма -таинственный, относительное прил.(не образуется степень сравнения) женский род, ед. число, падеж (если есть) Слушая- деепричастие 2. Н.ф. - слушать3. Постоянные признаки - возвр., несове.вид., 1 спр.4. Непостоянные признаки - изъяви.накл., наст.вр., ед.число. 1 лицо 5. Является сказуемым