Морфологический разбор слов таинственно и слушая

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Морфологический разбор слов таинственно и слушая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический: имя прилагательное, начальная форма -таинственный, относительное прил.(не образуется степень сравнения) женский род, ед. число, падеж (если есть) Слушая- деепричастие 2. Н.ф. - слушать3. Постоянные признаки - возвр., несове.вид., 1 спр.4. Непостоянные признаки - изъяви.накл., наст.вр., ед.число. 1 лицо 5. Является сказуемым

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