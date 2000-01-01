508 509 512 помогите

Гость: Гость:

508. 9 мм= 0,9 см АВ=2 см 8 мм=2,8 см АС=АВ-0,9=2,8-0,9=1,9 см ВС=АС*2=1,9*2=3,8 см Р=АВ+АС+ВС=2,8+1,8+3,8=8,4 см 509. 1. 400*4=1600 м пробежал Андрей 2. 400*5=2000 м пробежал Николай 3. 6 м 40 с= 6*60+40=400 сек 4. 1600:400= 4 м/с скорость Андрея 5. 2000:400= 5 м/с скорость Николая 6. 5-4=1 м/с скорость Николая выше скорости АНдрея