Вкладчик положил в банк 20000 рублей.Банк начисляет ежегодно 9% дохода на сумму вклада,находящуюся на счёте вкладчика в начале года.Какая сумма будет на счете через два года? ПЛИЗ СО ВСЕМИ ДЕЙСТВИЯМИ!!

Математика
Вкладчик положил в банк 20000 рублей.Банк начисляет ежегодно 9% дохода на сумму вклада,находящуюся на счёте вкладчика в начале года.Какая сумма будет на счете через два года? ПЛИЗ СО ВСЕМИ ДЕЙСТВИЯМИ!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый год:  20000+9%=21800 во второй год: 21800+9%=23762 рубля
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