Вкладчик положил в банк 20000 рублей.Банк начисляет ежегодно 9% дохода на сумму вклада,находящуюся на счёте вкладчика в начале года.Какая сумма будет на счете через два года? ПЛИЗ СО ВСЕМИ ДЕЙСТВИЯМИ!!

Математика

Вкладчик положил в банк 20000 рублей.Банк начисляет ежегодно 9% дохода на сумму вклада,находящуюся на счёте вкладчика в начале года.Какая сумма будет на счете через два года? ПЛИЗ СО ВСЕМИ ДЕЙСТВИЯМИ!!

Автор: Гость