ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДЧЕРКНУТЬ МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ черепаха, деньги, шильце, не??еля,ирис, нянечка, пещера, улей, финик, дядя, тюбетейка,тефтели,чучело,пеший, сельдь, песец, грифель, дельфин, чаща, чайный, щетина, кирпич, кеф...

Гость: Гость:

ЧеРепаха, ДеНьГи, шиЛьце, НеДеЛя, иРис, НяНеЧка, ПеЩера, ДяДя,ТюБеТейка, ТефТели, ЧуЧело, Пеший, СеЛьДь, ПеСец, гРиФеЛь, ДеЛьфин, Чаща, Чайный, щеТина, и т.д. короче когда придержи слова и на каких гласных ты будешь автоматически улыбаться там мягкие согласные