ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДЧЕРКНУТЬ МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ черепаха, деньги, шильце, не??еля,ирис, нянечка, пещера, улей, финик, дядя, тюбетейка,тефтели,чучело,пеший, сельдь, песец, грифель, дельфин, чаща, чайный, щетина, кирпич, кеф...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОДЧЕРКНУТЬ МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ черепаха, деньги, шильце, не??еля,ирис, нянечка, пещера, улей, финик, дядя, тюбетейка,тефтели,чучело,пеший, сельдь, песец, грифель, дельфин, чаща, чайный, щетина, кирпич, кефир, телега, нельзя, серьги,любовь,чудище,хищник,рябина,черешня,дятел,витязь,хозяин,лед,черёмуха,врач,быстрый, циркач, майка, привяжи,беляши, люди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧеРепаха, ДеНьГи, шиЛьце, НеДеЛя, иРис, НяНеЧка, ПеЩера, ДяДя,ТюБеТейка, ТефТели, ЧуЧело, Пеший, СеЛьДь, ПеСец, гРиФеЛь, ДеЛьфин, Чаща, Чайный, щеТина, и т.д. короче когда придержи слова и на каких гласных ты будешь автоматически улыбаться там мягкие согласные
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