Решите уравнение с модулем /125x-34/=-2 //x+3/-4/=1

Гость: Гость:

/125x-34/=-2 нет решения,т.к. модуль принимает только положительные значения или 0 //x+3/-4/=1 |x+3|-4=-1 U |x+3|-4=1 |x+3|=3⇒x+3=-3 U x+3=3⇒x=-6 U x=0 |x+3|=5⇒x+3=-5 U x+3=5⇒x=-8 U x=2 Ответ x={-8;-6;0;2}