Решите уравнение: (x-1)3-х2(x-4)-(x-2)(x+2)=0 Помогите пожалуйста! Очень срочно надо
Алгебра
Решите уравнение: (x-1)3-х2(x-4)-(x-2)(x+2)=0 Помогите пожалуйста! Очень срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все раскрываем, и все там сокращается смотри фото
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Цепочка молекулы ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: А-ГТАЦЦГАТАЦТЦ??АТТТАЦГ Какую последовательность нуклеотидов имеет вторая цепочка ...
Математика
В некотором году тринадцатое января было вторником. Каким числом в том же месяце был первый понедельник после первого вторника?
Литература
В это время осень обычно называют золотой.золото,которое давно должно было охватить лес,отчего-то запоздало.ни золотинки не виднелось на березняках...
Русский язык