Решите уравнение |x +3| + |x-3|=5
Алгебра
Решите уравнение |x +3| + |x-3|=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x<-3 -x-3-x+3=5 -2x=5 x=-2,5 не удов усл 2)-3≤x≤3 x+3-x+3=5 6=5 нет решения 3)x>3 x+3+x-3=5 2x=5 x=2,5 не удов усл Ответ нет решения
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