Решите уравнением. Велосепедист ехал из одного города в другой со скоростью 10 км/ч. Если бы он ехал со скоростью на 20% больше, то приехал бы в город на 4 часа раньше. Сколько километров между городами? решите пожалуйста немогу

Математика

Решите уравнением. Велосепедист ехал из одного города в другой со скоростью 10 км/ч. Если бы он ехал со скоростью на 20% больше, то приехал бы в город на 4 часа раньше. Сколько километров между городами? решите пожалуйста немогу

Автор: Гость