Решите уравнением. Велосепедист ехал из одного города в другой со скоростью 10 км/ч. Если бы он ехал со скоростью на 20% больше, то приехал бы в город на 4 часа раньше. Сколько километров между городами? решите пожалуйста немогу

Математика
Решите уравнением. Велосепедист ехал из одного города в другой со скоростью 10 км/ч. Если бы он ехал со скоростью на 20% больше, то приехал бы в город на 4 часа раньше. Сколько километров между городами? решите пожалуйста немогу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V1-10км/ч время t1 V2-10км/ч+20% время (t1-4) 10*20/100=2 км/ч ,значит V2=10+2=12км/ч S(расстояние)=V*t 10*t=12*(t-4) 10t=12t-48 2t=48 t=24(ч) S=10*24 S=240км
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