Решите уравнения 36 11/25 - (3,8+х)=30,69
Математика
Решите уравнения 36 11/25 - (3,8+х)=30,69
Ответ(ы) на вопрос:
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11/25-(3,8+х)=30,69 0,44-(3,8+х)=30,69 -(3,8+х)=0,44-30,69 -3,8-х=-30,25 -х=-3,8-30,25 -х=-34,05 х= 34,05
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