Решите уравнения 36 11/25 - (3,8+х)=30,69

Математика
Решите уравнения 36 11/25 - (3,8+х)=30,69
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/25-(3,8+х)=30,69 0,44-(3,8+х)=30,69 -(3,8+х)=0,44-30,69 -3,8-х=-30,25 -х=-3,8-30,25 -х=-34,05 х= 34,05
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Плиззз дроби номер 867 фото есть
Ответить
Русский язык
По какому признаку можно определить сложное предложение на вид на виду
Ответить
Математика
При каком услоии: а) сумма двух чисел равна однасу из них; б) разность равна уменьшаемому,нулю; в) произведение равно однму из множителей,нул...
Ответить
Русский язык
Семья жила на берегу моря. Мальчику хотелось взять лодку и доплыть до пяти удивительных скал. Они назывались Пять Братьев. Однажды его мечта сб...
Ответить
Русский язык
Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 6 сантиметров красиво третью часть и вычисли Ее площадь
Ответить