Семья жила на берегу моря. Мальчику хотелось взять лодку и доплыть до пяти удивительных скал. Они назывались Пять Братьев. Однажды его мечта сбылась. Мальчик добрался до заветных скал и забросил удочку. Перед ним было бескрай...
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Семья жила на берегу моря. Мальчику хотелось взять лодку и доплыть до пяти удивительных скал. Они назывались Пять Братьев. Однажды его мечта сбылась. Мальчик добрался до заветных скал и забросил удочку. Перед ним было бескрайнее море, а над ним огромное синее небо. Вдруг поплавок дёрнулся, встал и исчез под водой. Маленький рыболов рванул изо всех сил. Странная рыба блестела на солнце. У неё была голая голова с зубастой пастью, когтистые крылья, колючки по всему телу. Мальчик чувствовал себя героем. Пусть Пять Братьев всего в ста метрах от берега! Пусть страшное чудовище умещается на ладони! Но ведь есть море, лодка, скалы и небо! (По В. Бианки ,,Морской чертёнок") Орфографическая работа,проверочные слова,орфограммы,объяснение орфограмм. Пожалуйста ,срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СемЬя - разделительный мягкий знак..ЖИла жи ши пиши с буквой и. ПЯти - проверочное слово пЯть..БЕрегу - бЕрег. Я не понимаю что сложного. Например слово цифра и цыплёнок. Произношение цы одинаковое в обоих словах, но пишется по-разному. Слово весна - вёсны, это безударная гласная.
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