Семья жила на берегу моря. Мальчику хотелось взять лодку и доплыть до пяти удивительных скал. Они назывались Пять Братьев. Однажды его мечта сбылась. Мальчик добрался до заветных скал и забросил удочку. Перед ним было бескрай...

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Семья жила на берегу моря. Мальчику хотелось взять лодку и доплыть до пяти удивительных скал. Они назывались Пять Братьев. Однажды его мечта сбылась. Мальчик добрался до заветных скал и забросил удочку. Перед ним было бескрайнее море, а над ним огромное синее небо. Вдруг поплавок дёрнулся, встал и исчез под водой. Маленький рыболов рванул изо всех сил. Странная рыба блестела на солнце. У неё была голая голова с зубастой пастью, когтистые крылья, колючки по всему телу. Мальчик чувствовал себя героем. Пусть Пять Братьев всего в ста метрах от берега! Пусть страшное чудовище умещается на ладони! Но ведь есть море, лодка, скалы и небо! (По В. Бианки ,,Морской чертёнок") Орфографическая работа,проверочные слова,орфограммы,объяснение орфограмм. Пожалуйста ,срочно!!!

Автор: Гость