При каком услоии: а) сумма двух чисел равна однасу из них; б) разность равна уменьшаемому,нулю; в) произведение равно однму из множителей,нулю; г) частное равно делимому,нулю еденице ? как найти делимое,если известны дилите...
Математика
При каком услоии: а) сумма двух чисел равна однасу из них; б) разность равна уменьшаемому,нулю; в) произведение равно однму из множителей,нулю; г) частное равно делимому,нулю еденице ? как найти делимое,если известны дилитель , неполное частное и остаток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 если одно из них 0 2 если вычитаемое 0, если вычитаемое равно уменьшаемому 3 если один из множителей 1, если один из множителей 0 4 если делитель единица, если делимое ноль, если делимое равно делителю делимое= делитель*непол.част+остаток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Семья жила на берегу моря. Мальчику хотелось взять лодку и доплыть до пяти удивительных скал. Они назывались Пять Братьев. Однажды его мечта сб...
Русский язык
Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 6 сантиметров красиво третью часть и вычисли Ее площадь
Русский язык