При каком услоии: а) сумма двух чисел равна однасу из них; б) разность равна уменьшаемому,нулю; в) произведение равно однму из множителей,нулю; г) частное равно делимому,нулю еденице ? как найти делимое,если известны дилите...

Гость: Гость:

1 если одно из них 0 2 если вычитаемое 0, если вычитаемое равно уменьшаемому 3 если один из множителей 1, если один из множителей 0 4 если делитель единица, если делимое ноль, если делимое равно делителю делимое= делитель*непол.част+остаток