Решите уравнения: 5 целых 7/9 + x - 9 целых 4/9 = 5 целых 5/9 Сколько будет
Математика
Решите уравнения: 5 целых 7/9 + x - 9 целых 4/9 = 5 целых 5/9 Сколько будет
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