СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!представь число -140 в виде произведения двух множнтелей,трё?? множетелеи и четырёх множетелей
Математика
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!представь число -140 в виде произведения двух множнтелей,трё?? множетелеи и четырёх множетелей
Ответ(ы):
Гость:
70*2,35*2*2,35*2*2*1
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