СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!представь число -140 в виде произведения двух множнтелей,трё?? множетелеи и четырёх множетелей

Математика

СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!представь число -140 в виде произведения двух множнтелей,трё?? множетелеи и четырёх множетелей

Автор: Гость