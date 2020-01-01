Решите уравнения. (50 умножить на 30):y=15

Математика
Решите уравнения. (50 умножить на 30):y=15
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(50*30):y=15 y:15=50*30 у:15=1500 у=1500:15 у=100  должно быть так вроде  * -это если что умножение
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