Сколько во б)2/4 тонне килограм, в)13/10 тонне,г)3/10 тонне?
Математика
Сколько во б)2/4 тонне килограм, в)13/10 тонне,г)3/10 тонне?
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