Тетянка задумала число. Якщо його збільшити в 5 разів, то одержемо 55. Яке число задумала дівчинка? (Як рішития знаю, мені дуже потрібно записати умову задачі (короткий запис))
Математика
Тетянка задумала число. Якщо його збільшити в 5 разів, то одержемо 55. Яке число задумала дівчинка? (Як рішития знаю, мені дуже потрібно записати умову задачі (короткий запис))
Ответ(ы):
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