Помогите мне надо решит задачу на сделать в виде выражения. Каждый день включая выходные и праздничные дни в аптеку айболит завозят 734 упаковки витамина А и 522 упаковки витамина с.На сколько больше упаковок витамина А, чем у...
Биология
Помогите мне надо решит задачу на сделать в виде выражения. Каждый день включая выходные и праздничные дни в аптеку айболит завозят 734 упаковки витамина А и 522 упаковки витамина с.На сколько больше упаковок витамина А, чем упаковок витамина С, завезут в аптеку в ноябре?
Ответ(ы):
Гость:
734*30=22020 522*30=15660 734*30-522*30=6360 Ответ: в ноябре в аптеку завезли витамина А на 6360 упаковок витамин больше чем витамина С
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