Помогите мне надо решит задачу на сделать в виде выражения. Каждый день включая выходные и праздничные дни в аптеку айболит завозят 734 упаковки витамина А и 522 упаковки витамина с.На сколько больше упаковок витамина А, чем у...

Биология

Помогите мне надо решит задачу на сделать в виде выражения. Каждый день включая выходные и праздничные дни в аптеку айболит завозят 734 упаковки витамина А и 522 упаковки витамина с.На сколько больше упаковок витамина А, чем упаковок витамина С, завезут в аптеку в ноябре?

Автор: Гость