Пять мальчиков и пять девочек занимают в театре в одном ряду места с 1-го по 10-е. Мальчики садятся на нечетные места, а девочки - на четные. Сколькими способами они могут это сделать?
Алгебра
Пять мальчиков и пять девочек занимают в театре в одном ряду места с 1-го по 10-е. Мальчики садятся на нечетные места, а девочки - на четные. Сколькими способами они могут это сделать?
Ответ(ы):
Гость:
Начнем с мальчиков Для нахождения количества вариантов используется формула n! где n кол во объектов тогда получается 5! Аналогично с девочками 5! Все вместе 5!^2=120^2=14400 вариантов
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