Пять мальчиков и пять девочек занимают в театре в одном ряду места с 1-го по 10-е. Мальчики садятся на нечетные места, а девочки - на четные. Сколькими способами они могут это сделать?

Алгебра

Пять мальчиков и пять девочек занимают в театре в одном ряду места с 1-го по 10-е. Мальчики садятся на нечетные места, а девочки - на четные. Сколькими способами они могут это сделать?

Автор: Гость