Два мальчика одновременно побежали навстречу друг к другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. они встретились через 10сек. первый мальчик бежал со скоростью 4м/с. с какой скоростью бежал второй мальчик? нужно решить с ...
Математика
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг к другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. они встретились через 10сек. первый мальчик бежал со скоростью 4м/с. с какой скоростью бежал второй мальчик? нужно решить с чертежом. -------/-----------/---------/----------/----- примерно так.... спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
4*10=40 метров пробежал первый до встречи 100-40=60 метров пробежал второй 60/10=6 м/с скорость второго
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