Два мальчика одновременно побежали навстречу друг к другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. они встретились через 10сек. первый мальчик бежал со скоростью 4м/с. с какой скоростью бежал второй мальчик? нужно решить с ...

Математика

Два мальчика одновременно побежали навстречу друг к другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. они встретились через 10сек. первый мальчик бежал со скоростью 4м/с. с какой скоростью бежал второй мальчик? нужно решить с чертежом. -------/-----------/---------/----------/----- примерно так.... спасибо!

Автор: Гость