Решите уравнения: a) 50•(x:16)=40150 2700+y•400=170700 (12300-30):k=30 Б) (a+109)•13=6510 d-(240•13)=1260 n+1240=1060•20
Математика
Решите уравнения: a) 50•(x:16)=40150 2700+y•400=170700 (12300-30):k=30 Б) (a+109)•13=6510 d-(240•13)=1260 n+1240=1060•20
Ответ(ы):
Гость:
50*(х:16)=40150 х:16=40150:50 х:16=803 х=803*16 х=12848 проверка 50*(12848:16)=40150 50*803=40150 40150=40150 2700+у*400=170700 400у=170700-2700 400у=168000 у=168000:400 у=420 проверка 2700+420*400=170700 2700+168000=170700 170700=170700 (12300-30):к=30 30к=12300-30 30к=12270 к=12270:30 к=409 проверка (12300-30):409=30 12270:409=30 30=30 б)(а+109)*13=6510 13а+109*13=6510 13а+1417=6510 13а=6510-1417 13а=5093 а=5093:13 а=391,77 проверка (391,77+109)*13=6510 500,77*13=6510 6510=6510 d -(240*13)=1260 d -3120=1260 d=1260+3120 d=4380 проверка 4380-(240*13)=1260 4380-3120=1260 1260=1260 п+1240=1060*20 п+1240=21200 п=21200-1240 п=19960 проверка 19960+1240=1060*20 21200=21200
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