Решите уравнения: |х|+5=3 3х+(х-2)=2(2х-1) -5(х+4)+11х=6(х-3)
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Решите уравнения: |х|+5=3 3х+(х-2)=2(2х-1) -5(х+4)+11х=6(х-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|х|-5=3 |х|=3+5 |х|=8 х=8 х=-8 3х+(х-2)=2 (2х-1) 3х+х-2=4х-2 3х+х-4х=-2+2 0=0 -5 (х+4)+11х=6 (х-3) -5х-20+11х=6х-18 -5х+11х-6х=-18+20 0=2 нету решения
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